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Igor Tudor'un, İdmana Montla Çıkması Görenleri Hayrete Düşürdü

IGOR TUDOR'UN, İDMANA MONTLA ÇIKMASI GÖRENLERİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, İstanbul'un bunaltıcı ve kavurucu sıcağına aldırmayıp, idmana montla çıktı. Tudor'u görenler ise bu olaya anlam veremedi.

Tarih : 11 Ağustos 2017, 10:30
Puan Ver : Igor Tudor'un, İdmana Montla Çıkması Görenleri Hayrete Düşürdü(6/10)2

Kayserispor maçına hazırlanan Galatasaray'da futbolcular, teknik direktör Igor Tudor'un gözüne girebilmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Sarı-kırmızılı futbolcular, nem ve sıcağın olduğu İstanbul'da tempolu çalışmalarını sürdürürken, Igor Tudor'un giyimi dikkat çekti!

HERKES YANARKEN O MONTLA ÇIKTI

Hırvat hoca, akşam antrenmanında montla yer alması herkesi şaşırttı. Futbolcuların şort ve kolsuz tişörtle çıktığı çalışmaya Tudor, kulübün lisansı montuyla çalışmada yer aldı. Galatasaray'ın teknik patronu, gazetecilerle yaptığı sohbette de sıcaklardan dolayı sakallarını kısalttığını söylemişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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