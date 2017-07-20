IGOR TUDOR, TÜRK TELEKOM STADI’NDA HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Östersunds ile oynadığı maç öncesi Tudor'a tepki vardı.
IGOR TUDOR DUYULUNCA ISLIKLAR YÜKSELDİ
Galatasaray taraftarı, teknik direktör Igor Tudor'u maç öncesinde protesto etti. Türk Telekom Stadyumu'nda maç öncesi takımlar anons edilirken, Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'a sıra gelince tribünlerin bir bölümünden ıslıklı protestolar yapıldı.
520 GÜN SONRA UEFA'DA
Türk Telekom Stadı'nda son Avrupa kupası maçını 16 Şubat 2016'da UEFA Avrupa Ligi'nde İtalyan ekibi Lazio ile oynayan sarı-kırmızılı takım, Finansal Fair Play kriterlerine uyumsuzluk gerekçesiyle geçen sezon UEFA organizasyonlarından men edilmişti.
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda eşleştiği Östersunds ile ilk maçını deplasmanda yapan Galatasaray, 520 gün sonra taraftarı önünde bir Avrupa müsabakasına çıkmış oldu.
TARAFTARLAR İLGİ GÖSTERDİ
Karşılaşmayı izlemeye gelen Galatasaray taraftarları, sarı-kırmızılı futbol takımına büyük ilgi gösterdi. Sarı-kırmızılı ekibin sahaya çıkmasını alkışlarla ve tezahüratlarla karşılayan taraftarlar, önce tüm ekibi birlikte, ardından da oyuncuları tek tek tribüne çağırarak "üçlü" çektirdi. Müsabakanın başlangıcında yaklaşık 30 bin futbolsever tribünlerde yerini aldı.
Kaynak: haberinburada
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