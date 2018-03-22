IGOR TUDOR: SPARTA PRAG'DAN TEKLİF ALDIM
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, yaptığı açıklamada Semih Kaya'ın da forma giydiği Sparta Prag'dan teklif aldığını ve bu takıma gitmeye sıcak baktığını söyledi.
Galatasaray'ın eski çalıştırıcısı Igor Tudor, kariyeriyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.
"TÜRKİYE'DEN BİR KULÜPLE GÖRÜŞTÜM"
Takvim'e konuşan Hırvat teknik adamın sözlerinden öne çıkanlar şöyle:
Türkiye'den ayrıldıktan sonra Antalyaspor, Alanyaspor ve Konyaspor beni istedi. Ancak o dönem çalışmayı düşünmedim. Kısa süre önce de Türkiye'nin önde gelen Anadolu kulüplerinden birisiyle görüştüm. Sparta Prag'dan da teklif aldım. Henüz kararımı vermedim ama Prag'a gitmeye sıcak bakıyorum. Slaven Biliç çok iyi arkadaşım. Türkiye'de önemli işler yaptı. Bir gün Beşiktaş'a geri dönecektir.
Kaynak: haberinburada
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