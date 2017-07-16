İçişleri Bakanı Soylu, Bbc'yi Teröre Destek Vermekle Suçladı!
Son Dakika! Siirt Pkk'lı Teröristler Köy Basıp Bir Vatandaşı Şehit Etti
Pkk, Bir Oğlunu Daha Kaçırmak İstedi, Karşı Koyunca Şehit Edildi
Suriye Ordusu Dey-Rez Zor'daki Hava Üssünde Kuşatmayı Deldi
Fenerbahçe'nin Ofsayt Tartışmalı Golü, Geceye Damgasını Vurdu
Irma Kasırgası Abd'nin Kapılarına Dayandı! 6,3 Milyon Kişi Tahliye Edilecek
Aykut Kocaman: Kötü Oyunumuzla Fenerbahçe Tarihine Geçiyoruz
Emre Belözoğlu: Topa Hakim Olursak Türkiye'de Herkesi Yenebiliriz
Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor'u 2-0 Yendi
Süper Lig'de Başakşehir, Fenerbahçe'yi 3-2 Mağlup Etti
Yine Stat Terörü! Babacan'ın Kafasına Su Şişesi Attılar
15 Temmuz Gecesi Erdoğan'ı Koruyan Polislerin Fetö'den Tutuklandığı Ortaya Çıktı
Son Dakika! Erdoğan Ve Trump'la Telefonda Görüştü
Kılıçdaroğlu'nun Konvoyuna Saldıran Terörist Öldürüldü
Van'da Zırhlı Polis Aracı Takla Attı: 1 Şehit, 3 Yaralı
Arkadaşını Aradı Vuruldum Dedi, Ertesi Gün Cesedi Bulundu
Chp Ve Hdp'li Vekiller Panelde Bir Araya Geldi
Oğuzhan Özyakup: Türkiye'de Oynadığım En Kötü Zemin
Gaziantepspor, Borçları Nedeniyle 18 Yeni Futbolcuyu Oynatamayacak
Şenol Güneş: Zor Oldu, Biraz Yıprandık Ama 3 Puanı Hak Ettik

Igor Tudor, Giannelli İmbula'yı İstediğini Yönetime Bildirdi

IGOR TUDOR, GİANNELLİ İMBULA'YI İSTEDİĞİNİ YÖNETİME BİLDİRDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Stoke City'de forma giyen 24 yaşındaki Giannelli İmbula'yı kadrosunda görmek istediğini yönetime bildirdi.

Tarih : 16 Temmuz 2017, 12:10
Puan Ver : Igor Tudor, Giannelli İmbula'yı İstediğini Yönetime Bildirdi(9/10)5

Transferin en hızlı takımı Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Giannelli İmbula'da görüşmeler sürüyor.

TUDOR ÇOK İSTİYOR

Tudor'un takımında görmeyi çok istediği ve yönetime bildirdiği 24 yaşındaki oyuncu için Galatasaray, kulübü Stoke City'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifini yineledi.Cim Bom 12 milyon Euro satın alma maddesi koydurmak isterken, İngiliz kulübü ise 18 milyon Euro'da diretiyor. İmbula cephesinde ise sıkıntı yok.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Igor  Tudor  Giannelli  İmbula    İstediğini  Yönetime  Bildirdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER