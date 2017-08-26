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Igor Tudor: Büyük İhtimalle Basın, Aykut Kocaman'ı Linç Ediyordur

IGOR TUDOR: BÜYÜK İHTİMALLE BASIN, AYKUT KOCAMAN'I LİNÇ EDİYORDUR

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Aykut Kocaman için, "Büyük ihtimalle basın tarafından linç ediyordur, bence çok iyi bir hoca." dedi.

Tarih : 26 Ağustos 2017, 13:50
Puan Ver : Igor Tudor: Büyük İhtimalle Basın, Aykut Kocaman'ı Linç Ediyordur(9/10)5

Galatasaray sezona fırtına gibi girdi. Evindeki Kayserispor galibiyetinden sonra deplasmanda Osmanlıspor'u da mağlup eden Cimbom dün Sivasspor engelini de aşmayı bildi.

"GELİŞECEĞİZ"

Teknik direktör Igor Tudor maçın ilk 60 dakikalık bölümünde Sivasspor karşısında zorlandıklarını itiraf etti. Hırvat çalıştırıcı "Sivasspor gayet organize ve defansif anlamda sert bir takım. Böyle bir takıma karşı oynadık. Bu galibiyetten dolayı herkesi tebrik ediyorum. Sivasspor dersine iyi çalışmış. Her rakip böyle olacak. Daha fazla çalışıp bizden puan almaya çalışacaklar ama biz de gelişeceğiz. İyi yaptığımız şeylerin üzerine koyacağız" dedi.

'TOLGA MÜTHİŞTİ'

Tudor attığı 2 harika golle galibiyet kapısını aralayan Tolga Ciğerci'yi de övdü. Hırvat hoca "Tolga'yı tebrik ediyorum. Çalıştığım en iyi profesyonellerden bir tanesi. Devamlı futbolla yaşıyor" dedi. Tudor galibiyetin harika olduğunu belirtti. Milli aranın kendilerini geliştirmek için önemli bir fırsat olduğunu da kaydetti.

"AYKUT HOCA ÇOK İYİ BİR TEKNİK DİREKTÖR"

G.Saray'ın hocası Igor Tudor, Avrupa'dan elenen ezeli rakipleri Fenerbahçe'nin teknik direktörü Aykut Kocaman'a destek mesajı gönderdi. Bir soru üzerine "Büyük ihtimalle şu an basın Aykut Kocaman'ı linç ediyordur" diyen Tudor, "Konyaspor'u çalıştırdığı önemde göklere çıkarılıyordu. Ben Aykut Kocaman'ın çok iyi bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum. Sadece kötü bir başlangıç yaptı. Benim hikayem de çok basit. Geçen sezondan bu sezona 10 oyuncu değişikliği yaşadık. Türkiye'de düşünceler çok çabuk değişiyor. Yoksa ben aynı hocayım. Burada sonuçlara göre yorum yapılıyor. Ben ise olaylara sonuç odaklı bakmıyorum" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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