IGOR TUDOR, ARDA TURAN İSMİNİ AĞZINA DAHİ ALMADI
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, 4-1'lik Kayserispor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada Arda Turan sorusu için yıldız oyuncunun ismini dahi ağzına almadı.
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Kayserispor karşılaşmasının ardından kısa bir açıklamada bulundu.
Sarı-kırmızılı takımın 4-1 kazandığı maçın ardından konuşan Tudor, Arda Turan ve Sinan Gümüş sorularını da yanıtladı.
"TAKIM RUHU ÇOK ÖNEMLİ"
Performanslarını değerlendiren Tudor "İyi başlamak bizim için önemliydi. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Bugün iyi bir başlangıç yaptık. Takım ruhu çok önemliydi. Sadece yetenekleri değil, bu karakterleri de önemliydi" ifadelerini kullandı.
ARDA İSMİNİ AĞZINA BİLE ALMADI
Arda Turan ve transferle ilgili soruyu da yanıtlayan Tudor, "Benim üzerime düşen görev futbola odaklanmak. Bugün güzel şeyler gördük sahada, hedef bunun üzerine koymak. Transferler sportif direktörümüz ve başkanımızın işi. Bu soru onları ilgilendirir" dedi.
Tribünlerin protestosuyla karşılaşan Sinan Gümüş ile ilgili de konuşan Hırvet teknik adam "Sinan genç ve kaliteli bir oyuncu. Taraftarların bu reaksiyonunun yersiz olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.
Gomis'in gol atmasının da önemli olduğunu söyleyen Tudor "Golcülerin gol atması çok önemlidir. Bu nedenle Gomis için çok mutluyum. Eren de bizim için önemli bir forvet. İkisine de çok ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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