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iğneden korkanlara müjde

İĞNEDEN KORKANLARA MÜJDE

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı Prof.Dr.Alpay Azap, iğneden korktuğu için aşı olamayan çok sayıda insan olduğunu belirterek, iğnesiz, sprey ve bandaj şeklinde aşıların yakın gelecekte kullanıma gireceğini söyledi.

Tarih : 06 Haziran 2017, 09:47
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Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği tarafından 4'üncüsü düzenlenen Ulusal Bağışıklama Sempozyumu gerçekleştirildi. Sempozyumda erişkinlerde aşılama konusu ele alındı. Zatürrenin trafik kazalarından 4 kat daha ölümcül olduğunu belirten KLİMİK Erişkin Bağışıklama Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Esin Şenol," Grip ve zatürre aşı ile önlenebilir iki önemli hastalık.



Ülkemizde maalesef zatürreden ve gripten ölünebileceğine ihtimal verilmiyor. Zatürre trafik kazalarından 4 kat daha ölümcül. Gribin de öldürücü ve farklı seyirleri olabilen bir hastalık olduğu bilinmiyor. Aşı ile ilgili dayanaksız spekülasyonlar nedeni ile ‘‘Bu yılı da atlatayım' şeklinde davranabiliyorlar. Eğer aşılar istenilen düzeyde yapılırsa gripten her yıl ölen 500 bin insanın yüzde 80'i, zatürreden ölen 4 milyon insanın da 3'te biri ölmez' dedi. Habertürk Haber Merkezi'nin haberine göre Prof. Dr. Esin Şenol, aşılama oranlarının çok düşük olduğunu, risk gruplarında grip aşısının geçen yıl sadece yüzde 5 oranında, zatürre aşısının da yüzde 1, zona aşısının da düşük düzeyde yapıldığını söyledi.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: İğneden  Korkanlara  Müjde    haber

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