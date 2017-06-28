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iğneden korkanlar için bant geliştirildi

İĞNEDEN KORKANLAR İÇİN BANT GELİŞTİRİLDİ

Cilde kolayca yapışan bant, mikroskobik iğneleriyle grip aşısının vücuda zerk edilmesini sağlıyor

Tarih : 28 Haziran 2017, 12:11
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Bilim adamları, cilde kolayca yapışan ve mikroskobik iğneleriyle grip aşısının vücuda zerk edilmesini sağlayan bir bant geliştirdi.



"Lancet" dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, özellikle iğneden korkanlar için geliştirilen bant, çok sayıda kişinin grip aşı olmasına olanak tanıyacak.



Araştırmayı yöneten Georgia Teknoloji Enstitüsünden Prof. Dr. Mark Prausnitz, "Bantta mikroskobik iğneler var. Bu iğneler, herhangi bir acı ya da ağrıya yol açmadan ciltte minik delikler açıp aşıyı vücuda veriyor" dedi.



Emory Üniversitesinden Dr. Nadine Rouphael da "Bant sayesinde herhangi bir sağlık kuruluşuna gitmeden evde hatta iş yerinde bile grip aşısı olabilirsiniz" diye konuştu.



Yaklaşık 100 gönüllüyle denenen bant, güvenlik testini de geçti.



 



kaynak:sabah








Etiketler: İğneden  Korkanlar  İçin  Bant  Geliştirildi    haber

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