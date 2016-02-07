İĞNEDEN İPLİĞE HER ŞEYE ZAM GELDİ !
Yeni yılla birlikte başlayan zam yağmuru artarak devam ediyor. Elektrikten ulaşıma, sudan ekmeğe kadar gelen zamlara fakirin sofrasından eksik olmayan bulgur da eklendi.
Bulgur fiyatı bir ayda yüzde 30 zamlandı. İğne ve ipliğe bile yüzde 60 zam geldi.
Elektrik, su, ulaşım, ekmek derken şimdi de bulgura zam geldi. Vatandaşın temel gıda maddeleri arasında bulunan bulgur son bir ayda yüzde 30 zamlandı. Özgür Düşünce Gazetesi'nin haberine göre; Bulgurun kilogram fiyatı bir ay önce 2 buçuk lirayken son zamlarla 4 liraya yükseldi.
Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz mutfaktaki enflasyonun yüzde 20'lerin üzerinde seyrettiğini belirtti. Fakirin sofrasından önce ekmeğin şimdi de bulgurun alındığını söyledi. Vatandaşın yetersiz beslenmenin eşiğinde olduğuna dikkat çekti
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