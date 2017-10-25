Güzelliği ile televizyona çıktığı ilk günden dikkatleri üzerine çeken Bade İşçil, uzun bir aradan sonra ekranlara döndü. Kötü kadın karakterine hayat veren Bade, gönüllerde taht kurdu.

Star TV'de dün akşam başlayan Ufak Tefek Cinayetler sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girmeyi başardı. Dizinin kötü karakterine hayat veren Bade İşçil'in ekranlara dönmesi herkesi mutlu etti.

UZUN SÜREDİR ORTALARDA YOKTU

En son Kuzey Güney dizisinde boy gösteren Bade İşçil, özel hayatında yaşadığı sorunlar nedeniyle uzun zamandır ekranlarda yer alamamıştı.

EKRANLARA BİR DÖNDÜ PİR DÖNDÜ

Güzel, oyuncu Ufak Tefek Cinayetler dizisindeki Pelin karakteriyle ekranlara bir döndü pir döndü. Herkes, kötü kadın karakterini Bade'ye çok yakıştırdı.

ZAYIFLIĞI HERKESİN DİLİNDE

Bade İşçil'in dizide aşırı zayıflığı da dikkatlerden kaçmadı. Güzel oyuncu adeta iğne ipliğe döndü.

Kaynak: haberinburada