İĞNE İPLİĞE DÖNEN BADE İŞÇİL, KÖTÜ KADIN KARAKTERİYLE EKRANLARA DÖNDÜ
Güzelliği ile televizyona çıktığı ilk günden dikkatleri üzerine çeken Bade İşçil, uzun bir aradan sonra ekranlara döndü. Kötü kadın karakterine hayat veren Bade, gönüllerde taht kurdu.
Star TV'de dün akşam başlayan Ufak Tefek Cinayetler sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girmeyi başardı. Dizinin kötü karakterine hayat veren Bade İşçil'in ekranlara dönmesi herkesi mutlu etti.
UZUN SÜREDİR ORTALARDA YOKTU
En son Kuzey Güney dizisinde boy gösteren Bade İşçil, özel hayatında yaşadığı sorunlar nedeniyle uzun zamandır ekranlarda yer alamamıştı.
EKRANLARA BİR DÖNDÜ PİR DÖNDÜ
Güzel, oyuncu Ufak Tefek Cinayetler dizisindeki Pelin karakteriyle ekranlara bir döndü pir döndü. Herkes, kötü kadın karakterini Bade'ye çok yakıştırdı.
ZAYIFLIĞI HERKESİN DİLİNDE
Bade İşçil'in dizide aşırı zayıflığı da dikkatlerden kaçmadı. Güzel oyuncu adeta iğne ipliğe döndü.
Kaynak: haberinburada
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