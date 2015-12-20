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IĞDIR'DA TERÖR OPERASYONU


IĞDIR'DA TERÖR OPERASYONU
Tarih : 20 Aralık 2015, 12:15
Puan Ver : Iğdır'da Terör Operasyonu(5/10)6


Merkez İlçe Jandarma Komutanlığının koordinasyonunda gerçekleştirilen, "Şafak-1" adı verilen operasyona Jandarma Özel Harekat, Tuzluca Jandarma, Karakoyunlu Jandarma, İstihbarat, KOM ve TEM şube müdürlükleri ile Iğdır Jandarma Komando Tabur Komutanlığından yaklaşık 200 askeri personel katıldı.



İnsansız hava araçlarının havadan destek verdiği, kent merkezi, Hoşhaber ve Halfeli beldelerinde düzenlenen operasyonda terör örgütü üyesi oldukları, örgüte yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 15 kişi gözaltına alındı.



Şüpheliler, Iğdır Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından jandarma komutanlığına götürüldü.








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