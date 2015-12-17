IĞDIR'DA TERÖR OPERASYONU
Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesindeki bir sığınakta yiyecek ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde devam eden operasyonda, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce kullanılan bir sığınakta, üç kilogram pirinç, dört kilogram zeytin, beş kilogram tuz, 15 karton sigara ve 27 metre branda ele geçirilmiştir” denildi.
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