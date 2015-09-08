

IĞDIR'dan Nahcivan'a açılan Dilucu Sınır Kapısı'nda görev yapan polisleri götüren servis minibüsüne PKK'lı teröristler bombalı saldırıda bulundu. Saldırı bu sabah saatlerinde Iğdır ile Aralık ilçesi arasındaki Hasanhan Köyü yakınındaki meydana geldi. PKK'lı teröristler önceden yola döşedikleri patlayıcıları polisleri taşıyan minibüs geçerken infilak ettirdi. Patlamayla birlikte savrulan minibüsteki polislerden 12'i şehit oldu, 3 polis ağır yaralı.