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IĞDIR'DA POLİS ARACINA BOMBALI SALDIRI: 12 POLİS ŞEHİT !


IĞDIR'DA POLİS ARACINA BOMBALI SALDIRI: 12 POLİS ŞEHİT !
Tarih : 08 Eylül 2015, 11:14
Puan Ver : Iğdır'da Polis Aracına Bombalı Saldırı: 12 Polis Şehit !(5/10)5


IĞDIR'dan Nahcivan'a açılan Dilucu Sınır Kapısı'nda görev yapan polisleri götüren servis minibüsüne PKK'lı teröristler bombalı saldırıda bulundu. Saldırı bu sabah saatlerinde Iğdır ile Aralık ilçesi arasındaki Hasanhan Köyü yakınındaki meydana geldi. PKK'lı teröristler önceden yola döşedikleri patlayıcıları polisleri taşıyan minibüs geçerken infilak ettirdi. Patlamayla birlikte savrulan minibüsteki polislerden 12'i şehit oldu, 3 polis ağır yaralı.








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