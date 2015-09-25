

Iğdır'da hayvanlarını otlatmaya giden bir kişi, mayın patlaması sonucu hayatını kaybetti.







Ediniline bilgiye göre, Tuzluca ilçesine bağlı Halıkışla köyü mevkiinde bayram ziyaretine gelen Rıdvan Çakmak (22), ağabeyinin yerine hayvan otlatmaya gitti. Hayvanların mayınlı bölgeye girdiğini gören Çakmak, onları oradan çıkarmaya çalışırken bir mayının patlaması sonucu feci şekilde can verdi. Jandarma ve yakınları tarafından kontrollü şekilde mayın bölgesinden alınan Çakmak'ın cesedi otopsi için Kars Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.