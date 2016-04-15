

'Bizim mezramıza kurulmuş' diye iddia ettikleri Erhacı köyü ile yaklaşık 20 yıldır mahkemelik olan mezra halkı, kendilerini kabul etmeyen Erhacı köylülerin elektrik direklerini kırarak kendilerini karanlıkta bıraktığını söyledi.







Suveren Köyü Muhtarı Bekir Kösem, "Yıllardır bu mezra Suveren'e bağlı" dedi. Bir asırdan fazladır yaşadıkları topraklardan çıkarılmak istendiklerini ve yaklaşık bir aydır karanlıkta kaldıklarını söyleyen mezra halkından Ali Abakay, "Atalarımızın mezarı burada. Yıllardır ekip, biçtiğimiz toprakları bırakıp biz nereye gideriz. Erhacı köylüleri bizleri buradan çıkarmak için akla gelmeyecek işler yapıyor. Bazen yolumuzu bozuyorlar bazen de elektrik direklerini kırıp bizi karanlıkta bırakıyorlar. Aras EDAŞ'a defalarca müracaat ettik can güvenliklerinin olmadığını söyleyerek gelip yapmıyorlar" dedi. Kıjik mezrasında yaşayanlar elektriklerin verilmesi için 80 kişilik grupla Valiliğin koridorlarında oturarak ağladılar.