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ığdır'da dbp'li 2 belediye meclis üyesinin yerine kayyum atandı

IĞDIR'DA DBP'Lİ 2 BELEDİYE MECLİS ÜYESİNİN YERİNE KAYYUM ATANDI

Iğdır'da DBP'li 2 Belediye Meclis Üyesinin yerine kayyum atandı

Tarih : 19 Eylül 2016, 17:44
Puan Ver : Iğdır'da Dbp'li 2 Belediye Meclis Üyesinin Yerine Kayyum Atandı(9/10)9


IĞDIR'da tutuklanan DBP'li belediye meclis üyeleri Şaziye Önder ile Saniye Çark'ın yerine İçişleri Bakanlığı tarafından İl Özel İdaresi Genel Sekreter yardımcıları görevlendirildi.

Iğdır Valiliği'ne İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdür Vekili Mehmet Emin Bilmez imzası ile gönderilen yazıda, Iğdır Belediyesi meclis üyeleri Şaziye Önder ve Saniye Çark'ın silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 12 Ekim 2015'de tutuklandığı hatırlatıldı. Bakanlık oluru ile Önder ve Çark'ın tutuklandıktan bir gün sonra görevden uzaklaştırıldığına işaret edilen yazıda, aynı zamanda Belediye Eş Başkanı olan Şaziye Önder'in yerine İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Nuri Turan, Saniye Çark'ın yerine ise İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Ali Bulut'un görevlendirildiği bildirildi.








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