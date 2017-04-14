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ığdır'da 7 fetö'cü tutuklandı

IĞDIR'DA 7 FETÖ'CÜ TUTUKLANDI

Iğdır'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 7 kişi tutuklandı.

Tarih : 14 Nisan 2017, 13:36
Puan Ver : Iğdır'da 7 Fetö'cü Tutuklandı(10/10)8


Edinilen bilgiye göre, Iğdır merkez olmak üzere 5 ilde eş zamanlı olarak FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Emniyet, Asker, Üniversite, Diyanet ve Sağlık yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 13 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 7'si sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, 5 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



 



kaynak:sabah








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