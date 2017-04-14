

Edinilen bilgiye göre, Iğdır merkez olmak üzere 5 ilde eş zamanlı olarak FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Emniyet, Asker, Üniversite, Diyanet ve Sağlık yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 13 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 7'si sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, 5 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.







kaynak:sabah