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Iğdır Üniversitesi Rektörü Tutuklandı!

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ TUTUKLANDI!

IĞDIR'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tarih : 06 Kasım 2016, 12:26
Puan Ver : Iğdır Üniversitesi Rektörü Tutuklandı!(9/10)10


IĞDIR'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz, 31 Ekim gecesi Emniyet Müdürlüğü Terörlü Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı.








Etiketler: Iğdır  Üniversitesi  Rektörü  Tutuklandı    haber

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