IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ TUTUKLANDI!
IĞDIR'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
IĞDIR'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz, 31 Ekim gecesi Emniyet Müdürlüğü Terörlü Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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