

Yapılan açıklamada, "Rüzgarın etkisi ile oluşabilecek baca gazı (karbonmonoksit) zehirlenmelerine karşı bacalı doğalgaz cihazı kullanıcılarının, cihazlarını kullanırken dikkatli olmaları gerekmektedir. Bacaların sızdırmazlığı ve çekişi mutlaka kontrol ettirilmelidir.







Ayrıca doğalgaz kullanıcılarının kombi, soba, şofben gibi yakıcı cihazların bulunduğu mekânda yatmamaları da önem arz etmektedir. Cihazların bulunduğu mekândaki hava alışverişini sağlayan menfezlerin de kesinlikle kapatılmaması gerekmektedir" denildi.