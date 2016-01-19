

İstanbul genelinde İGDAŞ'ın 5.6 milyon abonesi bulunuyor. Özellikle kışın havaların soğuması ile birlikte doğalgaz faturaları da kabarık gelmeye başladı. 500-600 lirayı bulan faturalar, tüketiciyi kara kara düşündürürken, gaz dağıtım şirketi İGDAŞ'tan, bir çok haneyi ilgilendirebilecek bir açıklama geldi







VADE FARKI ALINMAYACAK







Konu ile ilgili İGDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:Kış aylarının yüzünü iyice göstermesiyle düşen hava sıcakları, ısınma giderlerini artırdı. İstanbulluların rahat, güvenli ve verimli ısınması için kentin her köşesine kesintisiz bir biçimde doğalgaz dağıtımını gerçekleştiren İGDAŞ, abonelerine faturalarını, kredi kartlarıyla vade farksız 3 taksitte ödeme imkânı sunuyor. Bu kampanyada Akbank, Denizbank, Garanti Bankası, HSBC Bank, İş Bankası, TEB, Vakıflar Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Burganbank yer alıyor. Katılım şartları bankadan bankaya farklılık gösteren kampanya hakkında daha detaylı bilgiye www.igdas.com.tr adresinden ve bankaların şubelerinden ulaşılabilir.”







BANKADAN BANKAYA FARK







İGDAŞ açıklamasının devamında “Kampanya çerçevesinde anlaşma yapılan Denizbank, Garanti Bankası, TEB ve Burganbank'ta bir alt sınır olmaksızın tüm faturalara vade farksız kredi kartına 3 taksit avantajı sunuyor. Vakıflar Bankası 50 TL'lik limitle taksit kampanyasını uygularken Akbank, İş Bankası ve Yapı Kredi Bankası 100 TL'lik limit arıyor. HSBC Bank ise en az 250 TL ve üzeri faturaları 3 takside bölüyor” bilgisi verildi.







KIŞ DÖNEMİ İÇİN GEÇERLİ



Taksit uygulamasının, ağırlıklı olarak kış aylarını kapsadığı öğrenildi. Bankalarla yapılan anlaşma gereği, faturaların kabarık geldiği kış aylarında yapılan taksit uygulaması ödeme kolaylığı amaçlayor. İstanbul'da evlerde yıllak kullanılan doğalgazın bedeli ise 1000 lira olarak hesaplanıyor.