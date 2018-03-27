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İftira atıp 17'lik gencin ölümüne neden olan kız gözaltında

İFTİRA ATIP 17'LİK GENCİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN KIZ GÖZALTINDA

Adana'da bir baba kızına tecavüz ettiğini sandığı genci öldürmüştü. Genç kız, mahkemede kürtajla aldığı bebeğin babasının başka birisi olduğunu söyleyince gözaltına alındı.

Tarih : 27 Mart 2018, 11:40
Puan Ver : İftira Atıp 17'lik Gencin Ölümüne Neden Olan Kız Gözaltında(10/10)6

Adana'da 15 yaşındaki kızın babası, kızına tecavüz eden 17 yaşındaki genci öldürmüştü. Genç kız iftira attığını, kürtajla aldığı bebeğin babasının başka birisi olduğunu mahkemede itiraf edince gözaltına alındı.

BABA, KIZINA TECAVÜZ ETTİ DİYE GENCİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

Adana'da 14 Ağustos 2017'de 17 yaşındaki Muhammet Reşit Yıldırım, hafif ticari araçta tabancayla vurularak öldürüldü. Olayın ardından tutuklanan Emrah B., kızı F.N.B.'nin maktulün tecavüzü sonucu hamile kaldığını öne sürmüştü.

"AYRILDIĞIM EŞİM ARAYIP ANLATTI HER ŞEYİ"

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Emrah B., ayrıldığı eşinin kendisini telefonla arayarak, "Kızımıza tecavüz eden Muhammet Reşit Yıldırım. Kızımızı kandırmış bir eve götürüp sahip olmuş" dediğini ileri süren Emrah B, "Kızıma 10 defa sordum. Bana her defasında Muhammet Reşit'in ismini verdi. Ben neden suçsuz bir insana bunu yapayım" dedi.

KIZ, ALINAN BEBEĞİNİN ÖLEN GENÇTEN OLMADIĞINI İTİRAF ETTİ

Sanığın tecavüze uğradığı ileri sürülen kızı F.N.B. de Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla duruşmaya katıldı. F.N.B. ise kürtajla alınan bebeğin babasının Reşit Yıldırım olmadığını söyledi. Babasının yengesinin yeğeni M.Ç. tarafından hamile bırakıldığını ileri süren F.N.B., "Öldürülen Muhammet ile cinsel ilişkiye de girmedim" dedi.

BABASINDAN KORKTUĞU İÇİN SÖYLEMEMİŞ

Babasından korktuğu için bunu söylemediğini anlatan F.N.B., "M.Ç.'ye bir şey olur, 'babam bir şey yapar diye korktum. O yüzden Muhammet Reşit'in ismini vermek zorunda kaldım. Onunla 3 ay arkadaşlığımız oldu. Özür dilerim, pişmanım" ifadesini kullandı.

15 YAŞINDAKİ KIZ İFTİRA YÜZÜNDEN GÖZALTINA ALINDI

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, mahkemede, babasının öldürdüğü Muhammet Reşit Yıldırım'ın kendisine tecavüz etmediğini itiraf eden 15 yaşındaki F.N.B. hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Hatay'da bulunan şüpheli kız, "iftira" suçundan gözaltına alındı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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