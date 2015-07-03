

Irak İnsan Hakları Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, örgütün, 100 Suriyeli kadını, Enbar'ın Felluce kasabasında inşa ettiği pazarda köle olarak sattığı belirtildi.



Açıklamaya göre, her gün iftardan sonra açılan pazarda bulunan kadınlar “cihat nikahı” kılıfıyla 500 ila 2 bin Amerikan doları karşılığında satılıyor. Açıklamada, IŞİD'in Felluce'de düzenlediği yarışmalarda Kur'an-ı Kerim'i ezberleyip ilk üç sıralamaya girmeye hak kazananlara kadınları “hediye” olarak verdiği kaydedildi. İnsan Hakları Bakanlığı, örgütün, kasabayı terketmek isteyen iki kadını kaçırdığını da bildirdi.







Başkent Bağdat'ın 70 kilometre batısında bulunan Felluce'nın kenarından Fırat Nehri geçiyor. Kent, geçen yıldan beri IŞİD'in işgali altında. (Rûdaw)