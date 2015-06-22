İFTARDA SOFRANIZDAN HOŞAFINIZI SAKIN EKSİK ETMEYİN!
Sıcak ve uzun yaz günlerine rastlayan ramazanda, açlık ve susuzluk ihtiyacının karşılanması için sahurda süt ve yumurta, iftarda hoşaf tüketilmesinin faydalı olacağı bildirildi.
Sıcak ve uzun yaz günlerine rastlayan ramazanda, açlık ve susuzluk ihtiyacının karşılanması için sahurda süt ve yumurta, iftarda hoşaf tüketilmesinin faydalı olacağı bildirildi.
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