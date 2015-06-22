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iftarda sofranızdan hoşafınızı sakın eksik etmeyin!

İFTARDA SOFRANIZDAN HOŞAFINIZI SAKIN EKSİK ETMEYİN!

Sıcak ve uzun yaz günlerine rastlayan ramazanda, açlık ve susuzluk ihtiyacının karşılanması için sahurda süt ve yumurta, iftarda hoşaf tüketilmesinin faydalı olacağı bildirildi.

Tarih : 22 Haziran 2015, 09:20
Puan Ver : İftarda Sofranızdan Hoşafınızı Sakın Eksik Etmeyin!(6/10)7


Sıcak ve uzun yaz günlerine rastlayan ramazanda, açlık ve susuzluk ihtiyacının karşılanması için sahurda süt ve yumurta, iftarda hoşaf tüketilmesinin faydalı olacağı bildirildi.








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