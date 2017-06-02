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iftarda bol su içmek o soruna neden oluyor

İFTARDA BOL SU İÇMEK O SORUNA NEDEN OLUYOR

İftar sofralarının baş tacı olan pide, yedikçe yediriyor... Sıcacık pideye doyamayanlar 1-2 saat sonra kan şekeri dengesi bozulduğu için yeniden acıkıyor. Kilo alıyor...

Tarih : 02 Haziran 2017, 13:16
Puan Ver : İftarda Bol Su İçmek O Soruna Neden Oluyor(8/10)7


Ramazan'ı sağlıklı geçirmek için iftar ve sahurda ne yenildiği kadar ne kadar yenildiği de büyük önem taşıyor. Sıcacık pideye ise kuşkusuz kimse 'hayır' diyemiyor. İftar sofralarının vazgeçilmezi olan pideye karşı koyamayanları ne yazık ki 'doyumsuzluk' bekliyor. Prof. Dr. Osman Erk, Ramazan'ın gelenekselleşmiş yiyeceği pideye mesafeli yaklaşmak gerektiğini belirterek, şu tavsiyelerde bulunuyor...



ÇOK ÇABUK ACIKTIRIYOR

Ramazan pidesi glisemik indeksi ve glisemik yükü yüksek, beyaz undan yapılmış bir besindir. Beyaz undan yapılmış gıdalar şeker kategorisinde değerlendirilir. Bu tür gıdalar acıktıran, karbonhidrat dolu gıdalardır. Yendikten 1-2 saat sonra kan şekeri hızla yükselir, insülin salgılanır ve kan şekeri düşer, açlık hissi ortaya çıkar. Kişi tekrar yemek yemek zorunda kalır. İnsülin acıktıran, tekrar yemek yemeye neden olan ve yağ depolayan bir hormondur. Bu nedenle Ramazan pidesi az miktarda yenmelidir. Eğer bulunuyorsa tam buğdaydan yapılmış sağlıklı Ramazan pideleri tercih edilmelidir.



KEK-PİZZADAN UZAK DURUN



Sofra şekeri (çay şekeri), fruktozlu mısır şurubu, süt şekeri, bal, pekmez, marmelat, sütlü çikolata, meyve suları rafine şeker olarak adlandırılan gıdaların başlıcalarıdır. Beyaz undan imal edilen pastane ürünleri de rafine şeker gibi değerlendirilmelidir. Simit, poğaça, kek, pasta, pizza, hamburger, lavaş, pide, bisküvi bunlardan bazılarıdır. Bunlardan uzak durulmalıdır.



 



kaynak:sabah








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