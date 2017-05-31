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iftara yakın saatlerde alışverişe çıkmayın

İFTARA YAKIN SAATLERDE ALIŞVERİŞE ÇIKMAYIN

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, Ramazan ayı boyunca iftara yakın, açlık ve susuzluğun had safhada olduğu saatlerde alışverişe çıkılmaması gerektiğini söyledi.

Tarih : 31 Mayıs 2017, 14:29
Puan Ver : İftara Yakın Saatlerde Alışverişe Çıkmayın(7/10)6


Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, Ramazan ayı boyunca iftara yakın, açlık ve susuzluğun had safhada olduğu saatlerde alışverişe çıkılmaması gerektiğini söyledi.



Açlık duygusuyla yapılan alışverişlerde her türlü gıda çeşidine istek duyulabileceği ve lüzumundan fazla, gereksiz harcama yapılabileceğini vurgulayan Ağaoğlu, şöyle konuştu:



"Açlık susuzluk duygusunun baskısıyla iştahı artan tüketicilerin yılın 11 ayında aklına gelmeyen bazı gıda ürünlerinden canları çekebilir. Bu, çok doğaldır. Ancak bu şekilde alınan ürünlerin pek çoğu, dolaba kaldırıldıktan sonra tüketmeden çöpe atılıyor. Dolayısıyla iftara yakın, açlık ve susuzluğun had safhada olduğu anlarda alışverişten uzak durulmalı. Yılın en uzun gününü içinde barındıran ramazanda, açlık duygusuyla kabaran alışveriş iştahı, gereksiz harcamalara yol açabileceğinden alışverişe çıkacakların gıda alışverişleri ve diğer ihtiyaçları için sabahtan öğleye kadarki saatleri tercih etmeleri daha uygun olur. Akşama doğru açlığın etkisiyle gereksiz ürünler alınabilir."



 



kaynak:milliyet








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