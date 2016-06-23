

Denizli merkezde, belediye tarafından görevlendirilen itfaiye personeli, dün iftar için saat 20.37'de ateşlemesi gereken topu 20.35'de attı. Top atışıyla birlikte birçok kişi, ezan okunmasını beklemeden orucunu açtı. Denizli Müftüsü Mehmet Aşık, yaptığı yazılı açıklamada, orucunu top atışıyla açanların hatalı olmadığını vurguladı. Aşık, şunları kaydetti:







"Bu gibi durumlarda bilmeyerek, hata sonucunda erken oruç açıldığı için herhangi bir sorumluluk yoktur, oruçları geçerlidir. Ancak orucunu erken açan vatandaşlarımızın dinen bir zorunluluk olmamakla birlikte kalplerinin rahat olması için bayramdan sonra bir gün kaza etmeleri tavsiye edilmektedir."







'TOP PATLADI, ORUCUMUZU AÇTIK'







Kayalık Mahallesi sakinlerinden Bekir Çetinkaya, topun 2 dakika önce atıldığını fark ettiğini, ancak ezanın okunmasını beklediğini söyledi. Çetinkaya, orucunu ezanın okunmasından sonra açtığını belirtti. Sait Bayındır ise, "İftar sofrasına oturduk, orucumuzu açmayı bekliyorduk. Top patladı ve orucumuzu açtık. Böyle bir durumun olduğunu yeni öğrendim. Allah tuttuğumuz orucumuzu kabul eder inşallah." diye konuştu.







Topun erken ateşlendiğini yeni duyduğunu belirten Ali Yoncakoca da "Farkında değildim. Yeni duydum. Gerçekten çok şaşırdım." dedi. Yıkılan Yusuf Batur Endüstri Meslek Lisesinin bahçesinden atılan Ramazan topunun erken ateşlenmesine, birbirleriyle cep telefonuyla bağlantı kuran görevliler arasındaki iletişim kopukluğunun yol açtığı kaydedildi.