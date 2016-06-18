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iflas ertelemelerinde suistimallere karşı önlem alınmalı

İFLAS ERTELEMELERİNDE SUİSTİMALLERE KARŞI ÖNLEM ALINMALI

İflas ertelemeleri ile ilgili suistimaller artıyor.

Tarih : 18 Haziran 2016, 14:09
Puan Ver : İflas Ertelemelerinde Suistimallere Karşı Önlem Alınmalı(7/10)6


İflas ertelemeleri ile ilgili suistimaller artıyor. Ekonomi yönetimince ele alınan soruna sanayici ve tüccar da duyarlı. Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Başkanı ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkan Yardımcısı Adnan Dalgakıran ile İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkan Yardımcısı Dursun Topçu, suistimallere karşı önlem alınması gerektiğini vurguluyor.



Dalgakıran ve Topçu, önlemlerin darda olup da kurtulma ihtimali bulunan şirketleri mağdur etmemesi temennisinde bulunuyor.



Alacakları ve rehinli malların satışını durduran iflas ertelemelerine başvurular 2015 itibari ile 500'e dayanırken, 2016'nın 3 ayı itibari ile 200'ü buluyor. Şu aralar usulüne uygun olmayan ertelemelerin adedi artıyor. Bu durum alacaklıyı mağdur ettiği gibi durgunluğa neden oluyor. Ekonomi yönetimi, suistimalleri önleme adına ağır müeyyideleri devreye almayı planlıyor. Müeyyidelerin yanında şirketlere tanınan ödeme müddetinin indirilmesi, erteleme için ilgisiz bir mahkemeye başvurunun önlenmesi hedefleniyor.



Ekonomi yönetiminin planları üretici, ihracatçı ve tüccar tarafından olumlu karşılanıyor.








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