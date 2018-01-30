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İflas Erteleme Yürürlükten Kalkıyor

İFLAS ERTELEME YÜRÜRLÜKTEN KALKIYOR

"Yatırım Ortamını İyileştirme Reformu Paketi"ni açıklayan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, iflas ertelemeyi kaldırdıklarını açıkladı.

Tarih : 30 Ocak 2018, 12:30
Puan Ver : İflas Erteleme Yürürlükten Kalkıyor(7/10)3

"Yatırım Ortamını İyileştirme Reformu Paketi"ni açıklayan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "En önemli adımı icra iflas süreçlerinde atıyoruz, iflas ertelemeyi kaldırıyoruz.İflas erteleme ile konkordatoyu bir araya getirerek, yeni bir reform hazırladık, Adalet Bakanı önümüzdeki günlerde bunu açıklayacak. İflas erteleme süreci azami 23 ay olacak" dedi.

Akdağ'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Şirketlerin tasfiyesinden ziyade ticari hayata devamını esas alıyoruz, alacaklıları da sürece dahil ediyoruz. Tasarıyla, bir kurtarma anlaşması kurumu oluşturmuş olduk.

"İFLAS ERTELEME KALKTI"

En önemli adımı icra iflas süreçlerinde atıyoruz, iflas ertelemeyi kaldırıyoruz.İflas erteleme ile konkordatoyu bir araya getirerek, yeni bir reform hazırladık, Adalet Bakanı önümüzdeki günlerde bunu açıklayacak. İflas erteleme süreci azami 23 ay olacak.

İkinci önemli husus, şirket kuruluşlarının kolaylaştırılması. Tek noktadan, yarım günde hiçbir aracıya gerek duyulmadan şirket kurulmasını hedefliyoruz. Şirket kuruluşunu yedi işlemden bir işleme indiriyoruz. Mesela Sosyal Güvenlik kaydı, SGK'ya gitmeye gerek kalmadan ticari sicil müdürlüğünde şirket kuruluşu esnasında elektronik olarak gerçekleştirilecek.

Şirket kuruluşu aşamasında talep edilen yüzde 25 sermaye blokajı şartını kaldırıyoruz. 24 ay içerisinde şirketler gerçekleştirecekler. Vergi dairesi tarafından gerçekleştirilen her şirkete yoklamaya gidilme kaldırılıyor. Maliye Bakanlığı ihtiyaç hissettiği şirketlere yoklama için gidebilir. İllaki her şirkete gidecek gibi bir durum olmayacak.

İNŞAAT İŞLEMLERİ KOLAYLAŞIYOR

İnşaat izinleri sürecinde 18 toplam işlem var. 12'si belediyelerdeki işleri kapsıyor. Bunu da 12'den 5'e indirildi. Belediye işlemleri dışında kalan 6 işlemin 5'ini de elektronik ortamlara aktardık. Bir daha bunun için de SGK'ya gitmeye gerek kalmayacak.

İMZA SAYISI DÜŞTÜ

Bunlar hemen yapılabilirmiş gibi geliyor. Bunlar için kanun değiştirmek lazım. Mesela, SGK borcu yoktur yazısını elektronik ortamda belediyelere aktarılması için mevzuat düzenlenmesi gerekiyor. Ayrıca Yapı Denetim Kanunu'nda gerçekleştirilecek değişikliğin biri de inşaat ruhsatındaki imza sayısını 18'den 1'e düşürüyoruz.

HİZMET BEDELİNDE KURALA UYMAYANLARA CEZA

İthalat ve ihracat işlemlerinin kolaylaştırılması.... Burada da antrepoda geçici depolama işletmecilerinin hizmet bedelini tarifeye bağlıyoruz. Çok yüksek fiyatlar alınabiliyor. Bu tarifeye uymayanlar için de ceza getiriyoruz. Yük teslim talimat formu bedeli için üst sınır getiriyoruz. Gümrük Müşavirleri için de üst sınır getiriyoruz.

Vergi beyannameleri, elektrik arz güvenliğinin artırılması ve elektrik bağlantı işlemleri, taşınır rehni gibi çeşitli konularda da iyileştirmeler getiriyoruz.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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