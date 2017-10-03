İFLAS EDİNCE BUNALIMA GİREN VATANDAŞ, CAMİDE KAFASINA ATEŞ EDEREK İNTİHAR ETTİ
Adana'da hayvancılık yaparken iflas eden 4 çocuk babası vatandaş, girdiği bunalımdan çıkamayarak camide kendi kafasına ateş edip yaşamına son verdi.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde hayvancılık yapan bir kişi, iflas edince girdiği bunalım sonucu camide tabancayla intihar etti. Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
CAMİDE SİLAHI KAFASINA DAYADI
6 Ocak Mahallesi'nde meydana gelen olayda, hayvancılık yapan 4 çocuk babası Osman Beytekin bir süre sonra iflas etti. Yaşadığı bu sıkıntılı süreçte Beytekin'in psikolojisi bozulunca ilaç kullanmaya başladı. 30 Eylül günü de Beytekin yaşadığı bu olayları kaldıramayarak yanına aldığı tabanca ile mahallesindeki camiye geldi. Bir süre cami içinde gezen ve camiye girip çıkan Beytekin, cami girişinde yere oturup kafasına tabanca dayadı. Bir süre bekledi ancak intihar etmekten vazgeçti. Beytekin, biraz daha cami içinde gezdikten sonra tekrar aynı yere gelip yere oturup kafasına tabancayı dayadıktan kısa süre sonra sıkarak intihar etti. Beytekin, hareketsiz halde yere düştü. Bu anlar anbean güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
VATANDAŞLAR TARAFINDAN FARK EDİLDİ
Sabah saat 07.30'da intihar eden Beytekin vatandaşlar tarafından saat 11.00 sıralarında fark edildi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri Beytekin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Beytekin'in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Osman Beytekin'in cenazesi otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak toprağa verildi.
Kaynak: haberinburada
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