İFLAS EDEN HAVA YOLU ŞİRKETİ, BORÇLARINI KALPLİ ÇİKOLATAYLA ÖDEYECEK
İflas eden Alman hava yolu şirketi Air Berlin'e ait malzemeler, açık artırmayla satışa sunuldu
İflas eden Alman hava yolu şirketi Air Berlin'e ait malzemeler, açık artırmayla satışa sunuldu. Hamburg merkezli "Dechow Auktionen" adlı online açık artırma sitesinde gerçekleşecek satışa, katılım için şimdiye kadar yaklaşık 45 bin kişi başvurdu.
UÇAKLAR HARİÇ HER ŞEY SATIŞA ÇIKARILDI
Bugün başlayan satış işleminde Air Berlin'e ait uçaklar hariç her şey bulunuyor. Şirkete ait 2 binden fazla battaniye ve yastık, 1 avroluk başlangıç fiyatıyla satışa sunulurken, servis arabaları, business class yemek takımları, çocuk oyuncakları, yolcu koltukları ve model uçaklar da açık artırmaya çıkarıldı.
LOGOLU ÇİKOLATALAR DAHİ SATIŞTA
Air Berlin'in kalpli çikolataları da 2 ve 4 kiloluk paket halinde açık artırmayla satılacak. 1 ton için şimdiden teklif verildiği belirtildi.
1 Şubat'a kadar devam edecek açık artırma sonucunda elde edilecek gelirle şirketin borçlarının bir kısmının ödenmesi bekleniyor.
Almanya'nın ikinci büyük hava yolu şirketi Air Berlin, Ağustos 2017'de iflas başvurusunda bulunmuştu. Operasyonlarını durduran şirket, mal varlıklarını satışa çıkarmıştı.
Kaynak: haberinburada
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