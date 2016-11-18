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iett'nin kadın yolcular için gece düzenlemesi bugün başlıyor

İETT'NİN KADIN YOLCULAR İÇİN GECE DÜZENLEMESİ BUGÜN BAŞLIYOR

İETT Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı, toplu ulaşımda, kadın yolcuların saat 22.00'den sonra güzergah üzerinde, durak dışında istediği noktada inmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Tarih : 18 Kasım 2016, 17:11
Puan Ver : İett'nin Kadın Yolcular İçin Gece Düzenlemesi Bugün Başlıyor(9/10)11


İETT Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı, toplu  ulaşımda, kadın yolcuların saat 22.00'den sonra güzergah üzerinde, durak dışında  istediği noktada inmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi kararına ilişkin  yazılı açıklama yaptı.

İETT'nin öncelikli hedefinin; İstanbullulara sunulan toplu ulaşım  hizmetinin kalitesini her gün bir basamak daha yukarı taşıyabilmek olduğu  belirtilen açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin, kadın yolcuların  belirli bir saat diliminden sonra araçların güzergahları üzerinde, istedikleri  noktada iniş yapabilmelerini sağlayan ve varış noktalarına yürüme mesafesini  kısaltacak önerisinin memnuniyetle karşılandığı kaydedildi.



Açıklamada şu değerlendirmelerde bulunuldu: "Avrupa Kalite Yönetimi Vakfının (EFQM) 'Müşteriye Değer Katma'  kategorisindeki 2016 EFQM Mükemmellik Başarı Ödülü'nü alan bir kurum olarak, bu  öneriyi de hizmet kalitemizi yükseltme anlayışıyla ilerlediğimiz yolda çok  değerli bir müşteri talebi olarak kabul ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının kararı doğrultusunda kadın  yolcuların saat 22.00'den sonra güzergah üzerinde, durak dışında istediği noktada  inmesi için ilgili tüm birimlerimizi ve çalışanlarımızı bilgilendirerek,  uygulamayı bu akşam tüm hatlarımızda hayata geçiriyoruz. Şoförlerimiz, kadın  yolcuların taleplerine, trafik güvenliğini tehdit etmeyecek; yol, yolcu ve çevre  güvenliğine yönelik herhangi bir risk oluşturmayacak en yakın noktada durarak  cevap verecek. Toplumda kadının yerini, önemini ve değerini yükselterek hak ettiği  noktaya taşımak amacıyla atılan her adıma, tüm pozitif ayrımcılık hareketlerine,  İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir kuruluşu olarak imkanlarımız ve gücümüz  çerçevesinde destek vermekten mutluluk ve gurur duyarız."



 



kaynak:milliyet








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