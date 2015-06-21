İETT OTOBÜSÜ ÜST GEÇİDE ÇARPINCA PATLAMA OLDU
İstanbul Fatih'te sabah saatlerinde hareket halindeki İstanbul Otobüs A.Ş.'ye bağlı halk otobüsünde patlama sonrası yangın çıktı. Sadece otobüs şoförünün yaralandığı olayda, otobüs içinde yolcu bulunmaması olası bir faciayı önledi. Otobüsün sıkıştırılmış doğalgazla (CNG) çalıştığı öğrenildi. Otobüsün doğalgaz tüpü patlamanın şiddetiyle olay yerinden 300 metre uzağa Yenikapı Sahilyolu'na fırladı. Patlamanın nedeni araştırılıyor.
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