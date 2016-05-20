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idris baluken: ''oylama sağlıklı yapılmıyor''

İDRİS BALUKEN: ''OYLAMA SAĞLIKLI YAPILMIYOR''

HDP Grup Başkanvekili Baluken, 1. madde oylamasının gizli değil açık yapıldığını savundu. TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın tutumu nedeniyle usul tartışması açılmasını istedi.

Tarih : 20 Mayıs 2016, 13:48
Puan Ver : İdris Baluken: ''oylama Sağlıklı Yapılmıyor''(8/10)9


HDP, Anayasa değişlik teklifinin 1. madde oylamasının gizli değil açık yapıldığını savunarak, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın tutumu nedeniyle usul tartışması açılmasını istedi.



HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken'in talebi üzerine, Kahraman'ın tutumu üzerine usul tartışması açıldı. Kahraman'ın tutumu aleyhinde söz alan Baluken, Kahraman'ın, AK Parti milletvekillerinin kabinler önündeki yığılmasını önlemeye yönelik yaptırım uygulamadığını, oylamanın sağlıklı yapılmasını sağlayacak ortam oluşmadığını ileri sürdü.



Baluken, oylamanın gizli değil açık yapıldığını savunarak, Kahraman'ın İçtüzük'ü ihlal ettiği iddiasında bulundu.



CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, gizli oy ilkesinin alenen çiğnendiğini savunarak, "Genel seçimde aleni bir ortamda oy kullanılamıyorsa Anayasa ve İçtüzük doğrultusunda burada da kullanılmaması gerekir. Anayasa'yı çiğnetmemek üzere yetkili kişiler, bu konuda üzerine düşeni yerine getirmiyor" dedi.

Kahraman'ın tutumu lehinde konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, itirazların hakkaniyete uygun olmadığını söyledi. Çavuşoğlu, bugünkü oylamada, gizli oylamaya halel getirecek bir tutumun bulunmadığını belirtti.



AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Anayasa'nın amir hükümlerinin, gizli oylamanın nasıl yapılacağına yönelik İçtüzük'e atıfta bulunduğunu anımsattı. Tunç, milletvekillerinin, buna uygun hareket ettiğini kaydetti.



Konuşmaların ardından TBMM Başkanı Kahraman, gizli oylamanın, Anayasa, İçtüzük ve teamüllere uygun olarak yapıldığını dile getirdi. Usul tartışmasından sonra teklifin son maddesi olan, 2. madde üzerinde verilen önerge üzerinde konuşmalara geçildi.

 








Etiketler: İdris  Baluken      Oylama  Sağlıklı  Yapılmıyor        haber

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