İDRARLA CEP TELEFONU ŞARJ EDEN CİHAZ
İngiltere'nin Bristol kentinde bilim insanları idrardan elektrik enerjisi üreten bir sistem geliştirdi. Sistemle yavaş da olsa cep telefonu şarj edilebiliyor.
Sistemle, cep telefonları yavaş yavaş da olsa şarj edilebiliyor, akıllı ekranlar çalıştırılabiliyor ve seyyar tuvaletler aydınlatılabiliyor.
Bristol Robotics şirketinin tasarladığı sistemde elektro-aktif mikroorganizmalarla dolu silindirler bulunuyor.
Mikroorganizmalar, atık su ve idrardaki bakterilerle besleniyor.Bu sırada da elektronlar açığa çıkıyor.
Sistem, İngiltere'de bu hafta yapılan Glastonbury Müzik Festivali'ne gönderilen bazı seyyar tuvaletlerde denenecek.
kaynak:milliyet
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