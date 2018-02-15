İDRAR YOLLARINDAKİ SORUN NEDENİYLE OPERASYON GEÇİREN KILIÇDAROĞLU TABURCU EDİLDİ
Sabah saatlerinde hastaneye kaldırılarak, idrar yollarındaki sorun nedeniyle ameliyat edilen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, taburcu edildi.
İdrar yolları problemine bağlı olarak bir operasyon geçiren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu taburcu edildi.
Kılıçdaroğlu idrar yolları sorunu nedeniyle sabah saatlerinde hastaneye kaldırılmıştı. Burada başarılı bir operasyon geçiren Kılıçdaroğlu taburcu edildi.
CHP AÇIKLAMA YAPTI
CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, Ankara Acıbadem Hastanesi'nde idrar yolları problemine bağlı olarak bir girişimde bulunulmuştur. Sayın Genel Başkan, gün içerisinde taburcu edilecektir." ifadelerine yer ver verildi.
BAŞBAKAN YILDIRIM ARADI
Başbakan Yıldırım da, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kaynak: haberinburada
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