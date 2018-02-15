İdrar yolları problemine bağlı olarak bir operasyon geçiren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu taburcu edildi.

Kılıçdaroğlu idrar yolları sorunu nedeniyle sabah saatlerinde hastaneye kaldırılmıştı. Burada başarılı bir operasyon geçiren Kılıçdaroğlu taburcu edildi.

CHP AÇIKLAMA YAPTI

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, Ankara Acıbadem Hastanesi'nde idrar yolları problemine bağlı olarak bir girişimde bulunulmuştur. Sayın Genel Başkan, gün içerisinde taburcu edilecektir." ifadelerine yer ver verildi.

BAŞBAKAN YILDIRIM ARADI

Başbakan Yıldırım da, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: haberinburada