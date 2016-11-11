

İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.







İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 07.45 Yenikapı-Yalova ve Yalova-Yenikapı hızlı feribot seferleri gerçekleştirilemedi.







Bugün ayrıca 09.45 Yalova-Yenikapı, Yenikapı-Yalova, 11.45 Yalova-Yenikapı, Yenikapı-Yalova, 13.45 Yenikapı-Yalova, Yalova-Yenikapı Ferry Cat tipi hızlı feribot seferlerinin de yapılamayacağı bildirildi.







kaynak:sonhaber