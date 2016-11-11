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İDO'DAN SEFER İPTALLERİ


İDO'DAN SEFER İPTALLERİ
Tarih : 11 Kasım 2016, 09:46
Puan Ver : İdo'dan Sefer İptalleri(8/10)5


İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.



İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 07.45 Yenikapı-Yalova ve Yalova-Yenikapı hızlı feribot seferleri gerçekleştirilemedi.



Bugün ayrıca 09.45 Yalova-Yenikapı, Yenikapı-Yalova, 11.45 Yalova-Yenikapı, Yenikapı-Yalova, 13.45 Yenikapı-Yalova, Yalova-Yenikapı Ferry Cat tipi hızlı feribot seferlerinin de yapılamayacağı bildirildi.



 



kaynak:sonhaber








Etiketler: İdo  Dan  Sefer  İptalleri    haber

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