İDO'DAN SEFER İPTALLERİ
İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.
İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 07.45 Yenikapı-Yalova ve Yalova-Yenikapı hızlı feribot seferleri gerçekleştirilemedi.
Bugün ayrıca 09.45 Yalova-Yenikapı, Yenikapı-Yalova, 11.45 Yalova-Yenikapı, Yenikapı-Yalova, 13.45 Yenikapı-Yalova, Yalova-Yenikapı Ferry Cat tipi hızlı feribot seferlerinin de yapılamayacağı bildirildi.
kaynak:sonhaber
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar