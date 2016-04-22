

İDO, 24 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek olan “Vodafone İstanbul Yarı Maratonu” ve “52. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu” nedeniyle, Yenikapı İDO iskelesine araç giriş-çıkışı yapılamayacağından bazı seferlerinde değişiklik yaptı.







24 Nisan Pazar günü düzenlenecek olan ve başlangıç - varış noktaları olarak Yenikapı Miting Meydanı'nın belirlendiği “Vodafone İstanbul Yarı Maratonu” ve “52. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu” çerçevesinde ilgili makamlarca trafikte bir dizi düzenlemeye gidildi.



Bu çerçevede İDO'nun, 24 Nisan Pazar günü 08.00 ile 12.00 saatleri arasında Yenikapı -Yalova kalkış - varışlı feribot seferleri ve Sirkeci'den gerçekleşecek araba vapuru seferleri iptal edildi. Bu kapsamda İDO, saat 07.30'dan etkinlik sonlanıncaya kadar, Harem-Sirkeci araba vapuru hattı seferlerini karşılıklı olarak iptal etti.



Öte yandan, İDO, Yenikapı'dan gerçekleşen ve araç - yolcu taşıyan hızlı feribot seferlerini iptal ederken, yerine dileyen yolcuları için sadece yolcu taşımacılığı yapan deniz otobüsü ek seferlerini koydu.



İptal edilen hızlı feribot seferleri şöyle:



"07.45 Yenikapı-Yalova, 07.45 Yalova-Yenikapı, 09.45 Yalova-Yenikapı, 09.45 Yenikapı-Yalova, 11.45 Yalova-Yenikapı, 11.45 Yenikapı-Yalova



Yapılacak Deniz Otobüsü Ek Seferleri:



07.46 Yenikapı-Yalova, 07. 46 Yalova-Yenikapı, 09.46 Yalova-Yenikapı, 09.46 Yenikapı-Yalova, 11.46 Yalova-Yenikapı,11. 46 Yenikapı-Yalova".



