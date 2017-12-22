İDO YILBAŞI TATİLİ İÇİN EK SEFERLERLE HİZMET VERECEK
İDO, 29 Aralık-1 Ocak tarihleri arasında mevcut tarifesinin dışında ek seferlerle hizmet verecek.
İstanbul Deniz Otobüslerinden (İDO) yapılan açıklamaya göre şirket, yılbaşına denk gelen hafta sonunda 20 feribot, 23 deniz otobüsü olmak üzere toplam 43 ek sefer yapılacak.
HAFTA SONU TARİFESİ UYGULANACAK
1 Ocak Pazartesi gününün resmi tatil olması dolayısıyla deniz otobüsü iç hatlar ve Sirkeci-Harem araba vapuru hattında "Haftasonu-Pazar ve Tatil Günleri Tarifesi" uygulanacak. Ek sefer biletleri satışa açıldı.
Kaynak: haberinburada
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