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ido ve budo'nun bazı seferleri iptal

İDO VE BUDO'NUN BAZI SEFERLERİ İPTAL

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Marmara Bölgesi'ndeki olumsuz hava koşulları sebebiyle seferlerini iptal etti.

Tarih : 25 Şubat 2017, 09:16
Puan Ver : İdo Ve Budo'nun Bazı Seferleri İptal(6/10)7


BUDO'nun resmi sayfasından yapılan açıklamaya göre, 25 Şubat tarihinde 08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece), 08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 09.00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 09.30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),10.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya), 10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.



İDO'nun resmi sayfasından yapılan açıklamaya göre ise 25 Şubat tarihinde, 08.35 Bostancı-Kartal-Tuzla-Yalova, 09.30 Bandirma-Yenikapi-Bostanci, 09.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 11.30 Yalova-Tuzla-Kartal seferleri iptal edildi.



 



kaynak:hürriyet








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