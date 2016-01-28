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ido ve budo'dan sefer iptalleri

İDO VE BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

Tarih : 28 Ocak 2016, 09:13
Puan Ver : İdo Ve Budo'dan Sefer İptalleri(8/10)6



İDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, 07.10 Bostancı-Kartal-Yalova, 07.30 Bandırma-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamadı. 08.00'de yapılacak Bursa-Armutlu-Armutlu T.K-Yenikapı-Kadıköy deniz otobüsü seferi de iptal edildi.



BUDO'dan yapılan açıklamaya göre ise 07.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) deniz otobüsü seferi yapılamadı. 08.00 İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya), 09.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş), 09.30 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş), 10.45 İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) deniz otobüsü seferlerinin de olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacağı duyuruldu.









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