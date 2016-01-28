

İDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, 07.10 Bostancı-Kartal-Yalova, 07.30 Bandırma-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamadı. 08.00'de yapılacak Bursa-Armutlu-Armutlu T.K-Yenikapı-Kadıköy deniz otobüsü seferi de iptal edildi.



BUDO'dan yapılan açıklamaya göre ise 07.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) deniz otobüsü seferi yapılamadı. 08.00 İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya), 09.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş), 09.30 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş), 10.45 İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) deniz otobüsü seferlerinin de olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacağı duyuruldu.