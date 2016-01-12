

İDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, 07.00 Yenikapı – Bandırma, 07.30 Yenikapı – Bursa, 07.30 Bursa - Yenikapı hızlı feribot ve 07.30 Bandırma - Yenikapı–Bostancı, 08.00 Bursa-Armutlu-Armutlu T.K-Yenikapı-Kadıköy deniz otobüsü seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.







BUDO'dan yapılan açıklamaya göre ise 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 09.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 09.30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş), 10.45 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 12.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) 12.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) deniz otobüsü seferleri iptal edildi.







Öte yandan, şiddetli lodos gece boyunca İstanbul'da etkili oldu. Şiddetli rüzgar nedeniyle İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'ne kıyısı olan ilçelerin sahillerinde büyük dalgalar görüldü.







Kuzey Ege ve Çanakkale Boğazı'nda fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.