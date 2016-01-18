

İDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, 07.00 Yenikapı – Bandırma hızlı feribot, 07.30 Bandırma - Yenikapı - Bostancı deniz otobüsü, 08.00 Bursa-Armutlu-Armutlu T.K-Yenikapı-Kadıköy Deniz otobüsü, 09.00 Bursa - Yenikapı - Kadıköy deniz otobüsü ve 18.30 Bandırma - Yenikapı hızlı feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.







BUDO'dan yapılan açıklamaya göre ise 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 09.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 09.30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş), 10.45 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 12.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) 12.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) deniz otobüsü seferleri iptal edildi.







HAVADA YÜZLERCE İPTAL







Kar yağışı uyarısı nedeniyle alarma geçen hava yolu şirketleri sefer iptallerine devam ediyor. Olumsuz hava şartları nedeniyle iki gün için toplam 435 sefer iptal edildi. Türk Hava Yolları 18-19 Ocak'ta yapılacak olan 381 seferini iptal etti.







THY dışında hizmet veren diğer havayolu şirketleri de olumsuz hava koşulları sebebiyle uçuş iptal etti. Atlas Global 18-19 Ocak tarihlerinde yapılması planlanan 18 seferini, Pegasus Havayolları 18 Ocak için 26 seferini, Onur Hava Yolları da 10 seferini iptal ettiğini duyurdu.