

İDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, 09.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy ve 11.40 Kadıkoy-Yenikapı-Bursa



deniz otobüsü seferleri de, hava muhalefeti sebebiyle gerçekleştirilemeyecek. Olumsuz hava koşulları nedeniyle iç hat deniz otobüsü seferleri iptal edilirken, bugün 07.30'da yapılması planlanan Bandırma - Yenikapı - Bostancı deniz otobüsü seferi de yapılamadı.



BUDO'DAN DA İPTALLER GELDİ



BUDO da sefer iptallerini sitesinden paylaştı. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinden bazıları da, yine olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Bursa Ulaşım Toplu Taşım İşletmeciliğinden (BURULAŞ) yapılan açıklamaya göre, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) 09.00, Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş) 09.30 ve İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) 10.45 seferleri hava muhalefeti nedeniyle programdan kaldırıldı.



HAVA DURUMU TAHMİNLERİ



Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Kıyı Ege ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarında, öğle saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığının Kuzey, iç ve batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güney ve batısında kuvvetli olarak (30-60 km/s) esmesi bekleniyor.



Meteoroloji ayrıca kuvvetli yağış konusunda vatandaşı uyardı. Açıklamada 'Yağışların; sabah saatlerinde Kıyı Ege ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarında, öğle saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde



kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.' denildi.



BÖLGELERDE HAVA DURUMU



Marmara Bölgesi'nde hava durumunun çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/s) esmesi bekleniyor.



Ege Bölgesi'nde hava durumunun çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Kıyı Ege'de kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/s) esmesi bekleniyor.



Akdeniz Bölgesi'nde hava durumunun parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile öğleden sonra bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz kıyılarında güney yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/s) esmesi bekleniyor.



İç Anadolu Bölgesi'nde hava durumunun parçalı ve çok bulutlu, batısı ile öğleden sonra bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, Sivas çevreleri ile sabah ilk saatlerde Ankara, Çankırı ve Kırıkkale'nin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve batı kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/s) esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



Batı Karadeniz Bölgesi'nde hava durumunun çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nde hava durumunun parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra Samsun, Amasya, Tokat ve Çorum çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava durumunun parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava durumunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.