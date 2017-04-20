İDO TATLISES: KIZ ARKADAŞLARIM ANNEMDEN ÇEKİNİYOR
Genç şarkıcı İdo Tatlıses, annesi Derya Tuna'nın kendisini kıskandığını belirterek, "Biraz bu durumdan tedirgin olmuyor değilim.
Genç şarkıcı İdo Tatlıses, annesi Derya Tuna'nın kendisini kıskandığını belirterek, "Biraz bu durumdan tedirgin olmuyor değilim. Annemden dolayı hayati tehlikem olduğunu düşünüyorum ya da birlikte olacağım kişinin bir hayati tehlikesi olacağını düşünüyorum" dedi.
İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, Uçankuş TV'de yayınlanan ‘Gece Kuşu' programına konuk oldu.
Genç şarkıcı, kahkahaların eksik olmadığı programda söz ilişkilere gelince, "Annem (Derya Tuna) beni çok kıskanıyor. Bu durumdan biraz tedirgin olmuyor değilim. Annemden dolayı hayati tehlikem olduğunu düşünüyorum ya da birlikte olacağım kişinin bir hayati tehlikesi olacağını düşünüyorum" şeklinde espri yaptı.
DERYA TUNA: İDO ABARTIYOR
"Aslında istediğim annem gibi birisi ama tecrübelerime dayanarak söylüyorum öyle biri yok” diyen İdo, kız arkadaşlarının Derya Tuna'dan biraz çekindiklerini de söyledi.
Canlı yayına telefonla bağlanan Derya Tuna, "Kız arkadaşlarına burun kıvırıyormuşum. Asla öyle bir şey yapmadım, abartıyor. Sadece birkaç tanesine” dedi.
Öte yandan Tuna, "İdo'ya kız arıyorum. Onun mutluluğu benim mutluluğum” diyerek herkesi şaşırttı.
kaynak:milliyet
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