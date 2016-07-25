

Karagül dizisindeki Özlem karakteri ile tanıdığımız Halil Altınbilek'le aşk yaşamaya başlayan Tatlıses, gazetecilerin sorusu üzerine, “Mutluyuz, ne denilebilir ki” diye konuştu.



İkili, aynı araca binerek oradan uzaklaştı.