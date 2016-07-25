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ido tatlıses hilal altınbilek'le bebek'te

İDO TATLISES HİLAL ALTINBİLEK'LE BEBEK'TE

Geçen hafta Bodrum'da görüntülenen İdo Tatlıses'le oyuncu Hilal Altınbilek, önceki gün de Bebek'te objektife takıldı.

Tarih : 25 Temmuz 2016, 16:41
Puan Ver : İdo Tatlıses Hilal Altınbilek'le Bebek'te(9/10)11



Karagül dizisindeki Özlem karakteri ile tanıdığımız Halil Altınbilek'le aşk yaşamaya başlayan Tatlıses, gazetecilerin sorusu üzerine, “Mutluyuz, ne denilebilir ki” diye konuştu.



İkili, aynı araca binerek oradan uzaklaştı.









Etiketler: İdo  Tatlıses  Hilal  Altınbilek  Le  Bebek  Te    haber

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