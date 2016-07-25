Karagül dizisindeki Özlem karakteri ile tanıdığımız Halil Altınbilek'le aşk yaşamaya başlayan Tatlıses, gazetecilerin sorusu üzerine, “Mutluyuz, ne denilebilir ki” diye konuştu.
İkili, aynı araca binerek oradan uzaklaştı.
Geçen hafta Bodrum'da görüntülenen İdo Tatlıses'le oyuncu Hilal Altınbilek, önceki gün de Bebek'te objektife takıldı.
Karagül dizisindeki Özlem karakteri ile tanıdığımız Halil Altınbilek'le aşk yaşamaya başlayan Tatlıses, gazetecilerin sorusu üzerine, “Mutluyuz, ne denilebilir ki” diye konuştu.
İkili, aynı araca binerek oradan uzaklaştı.
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