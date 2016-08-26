

Çevredekilerin tanımakta zorluk çektiği şarkıcı, “Ben de alışamadım. Çok sıkılmıştım, bir anda karar verdim” dedi. İdo, muhabirlerin “Aşk acısı çektiğiniz için mi imaj değişikliği yaptınız?” sorusuna ise “Alakası yok” şeklinde yanıt verdi.