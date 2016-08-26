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ido imaj değiştirdi

İDO İMAJ DEĞİŞTİRDİ

Hilal Altınbilek'le bir aylık ilişkisine son veren İdo, yeni imajıyla şaşırttı.

Tarih : 26 Ağustos 2016, 14:36
Puan Ver : İdo İmaj Değiştirdi(0/10)


Çevredekilerin tanımakta zorluk çektiği şarkıcı, “Ben de alışamadım. Çok sıkılmıştım, bir anda karar verdim” dedi. İdo, muhabirlerin “Aşk acısı çektiğiniz için mi imaj değişikliği yaptınız?” sorusuna ise “Alakası yok” şeklinde yanıt verdi.








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