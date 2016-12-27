Show TV'de ünlüleri şakalayan ve kısa sürede sevilen Demet Akbağ ile Çok Aramızda programında hedef olarak İdo Tatlıses seçildi. Gerilimin zirve yaptığı dakikalarda İdo, gizli kamerayı keşfetti.



Demet Akbağ ile Çok Aramızda programında, Demet Akbağ ve Derya Uluğ işbirliği içerisinde İdo'ya şaka düzenlendi. Senaryo gereği, İdo'nun yakın arkadaşı olan Derya Uluğ hastalanacak ve hastaneye gelecekti. Arkadaşı zor durumda olan İdo'nun tepkileri gözlemlenecekti. Verdiği bir ilaç yüzünden İdo, suçlamalara maruz kalacaktı. Ancak İdo'nun keşfettiği ufak detay planları alt üst etti.







SENARYO GEREĞİ ARKADAŞI RAHATSIZLANDI



İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, şarkıcı arkadaşı Derya Uluğ'un senaryo gereği rahatsızlanması üzerine Mecidiyeköy'de bir hastaneye geldi. Derya Uluğ'un oyunculuğunun da etkisiyle, İdo'nun bir hayli stresli olduğu gözüküyordu. Son ana kadar bu gerilim devam etti.



"DEMET AKBAĞ MI ÇIKACAK?"



Tüm planlar, İdo'nun dosyanın içine gizlenmiş kamerayı bulması ile alt üst oldu. Durumu hemen anlayan İdo, "Şimdi Demet Akbağ mı çıkacak?" diyerek herkesi şaşkına çevirdi. Oyuncular ve Derya Uluğ bir süre bozuntuya vermeden, afallamış halde bekledi.







'BÜKEMEDİĞİN BİLEĞİ ÖPECEKSİN'



Şakasının bozulduğunu anlayan Demet Akbağ, "Bükemediğin bileği öpeceksin" diyerek pes etti ve sonunda ortaya çıktı. "Bizi ilk patlatan sensin" diyerek İdo Tatlıses'i tebrik etti.







kaynak:milliyet