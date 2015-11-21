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İDO, BUDO VE THY SEFERLERİNE LODOS ENGELİ


İDO, BUDO VE THY SEFERLERİNE LODOS ENGELİ
Tarih : 21 Kasım 2015, 10:18
Puan Ver : İdo, Budo Ve Thy Seferlerine Lodos Engeli(5/10)6


İptal edilen hızlı feribot ve dış hat deniz otobüsleri seferleri şöyle:



07:45 Yenikapı - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

08:00 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü

08:35 Bostancı-Kartal/Yalova Deniz Otobüsü

08:40 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

09:00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü

09:30 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü

11:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü

11:30 Yalova / Kartal Deniz Otobüsü

11:40 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü



THY'NİN 72 SEFERİ İPTAL



İstanbul'da etkili olan lodos hava trafiğinde de aksamalara neden oluyor. Türk Hava Yolları (THY) lodos nedeniyle iç ve dış hatlarda yapacağı 72 seferini iptal etti.



Atatürk Havalimanı'na inen uçaklar lodos nedeniyle zor anlar yaşadı. Uçaklardan bazılarının iniş sırasında yalpaladığı görüldü.



THY'den yapılan açıklamada 21-22 Kasım tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda beklenen kuvvetli lodos sebebi ile bazı seferlerin iptal edildiği belirtilerek, "Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu www.thy.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz" denildi.








Etiketler: İdo  Budo  Ve  Thy  Seferlerine  Lodos  Engeli    haber

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