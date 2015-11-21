

İptal edilen hızlı feribot ve dış hat deniz otobüsleri seferleri şöyle:



07:45 Yenikapı - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot



08:00 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü



08:35 Bostancı-Kartal/Yalova Deniz Otobüsü



08:40 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü



09:00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü



09:30 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü



11:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü



11:30 Yalova / Kartal Deniz Otobüsü



11:40 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü



THY'NİN 72 SEFERİ İPTAL







İstanbul'da etkili olan lodos hava trafiğinde de aksamalara neden oluyor. Türk Hava Yolları (THY) lodos nedeniyle iç ve dış hatlarda yapacağı 72 seferini iptal etti.







Atatürk Havalimanı'na inen uçaklar lodos nedeniyle zor anlar yaşadı. Uçaklardan bazılarının iniş sırasında yalpaladığı görüldü.







THY'den yapılan açıklamada 21-22 Kasım tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda beklenen kuvvetli lodos sebebi ile bazı seferlerin iptal edildiği belirtilerek, "Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu www.thy.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz" denildi.