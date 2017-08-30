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İDO BAZI SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ


İDO Bazı Seferlerini İptal Etti
Tarih : 30 Ağustos 2017, 14:20
Puan Ver : İdo Bazı Seferlerini İptal Etti(8/10)4

İstanbul Deniz Otobüsleri yetkililerinden alınan bilgiye göre, bugünkü 08.30 Yenikapı-Bandırma, 10.00 Bandırma-Yenikapı ve 08.30 Bostancı-Yenikapı-Bandırma seferlerinin iptal edilmesinin ardından, saat 13.30'daki Bandırma-Yenikapı-İstanbul-Bostancı deniz otobüsü seferi de yapılamayacak.

BALIKÇI TEKNELERİ DENİZE AÇILAMIYOR

Öte yandan, fırtına nedeniyle Bandırma Limanı'nda demirli küçük balıkçı tekneleri deniz açılamıyor. Limana gelen büyük tonajlı yük gemileri de 2 römorkör yardımı ile limana yanaştırılıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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