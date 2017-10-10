

Suriye'nin İdlib kırsalındaki uzun namlulu silahlarla çatışma sesleri sınırın Türkiye tarafındaki Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde duyuldu.



ÇATIŞMA SESLERİ SINIRDAN DUYULDU



Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Oğulpınar Karakolu'nun karşı tarafında bulunan İdlib kırsalında uzun namlulu silahlarla kısa süreli çatışma sesleri duyuldu.



ÖSO İLE HEYET TAHRİR EL-ŞAM ARASINDA YAŞANDI



Çatışmanın Özgür Suriye Ordusu ile Heyet Tahrir el-Şam arasında yaşandığı bildirildi.İDLİB OPERASYONU İÇİN SEVKİYAT SÜRÜYOR



Öte yandan, İdlib operasyonu için sınır karakoluna askeri personel ve araç sevkiyatı devam ediyor.



NAMLULAR İDLİB'E ÇEVRİLDİ



Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Oğulpınar Karakoluna sevk edilen çok sayıda askeri zırhlı araç ve tank sınırda konuşlandı. Karakolun batı tarafında konuşlanan 2 tank, 1 obüs ve 7 füze rampasının namluları ise olası tehditlere karşı İdlib tarafına bakıyor. Öte yandan, yeni savunma sistemlerinin alt yapı çalışmaları için karakolda iş makineleri çalışmaya devam ediyor.































Kaynak: haberinburada



